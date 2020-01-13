Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen son zamanlarda yine Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, resmen AC Milan'a transfer oldu. Sevilla kulübü Kjaer'in satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Serie A takımına transferini açıkladı.

Sezon başında bir başka Serie A takımı Atalanta'ya giden Kjaer burada sadece 6 resmi maça çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynayan Kjaer, Danimarka Milli Takımı ile Euro 2020 bileti almıştı. Turnuvada kadroda olması beklenen oyuncunun AC Milan'da düzenli oynama ihtiyacını karşılaması bekleniyor.



