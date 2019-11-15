Kjaer isyanı

Fenerbahçe’nin eski yıldızı, sürpriz bir şekilde yeniden transfer gündemine geldi. Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer için yaz aylarında girişimde bulunsa da Sevilla, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Atalanta’ya kiraladı.

Kanarya da yıldız futbolcunun Danimarka Milli Takımı’ndan arkadaşı Zanka’yı aldı. Ancak Kjaer’le ilgili son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Volkan Demirel, geçtiğimiz hafta İtalya’ya giderek Sampdoria-Atalanta maçını izlemişti. Çizme basını, Volkan’ın burada, eski takım arkadaşı Kjaer ile transfer görüşmesi yaptığını yazmıştı. Bu ziyaretten kısa süre sonra, yıldız futbolcu Atalanta’ya isyan bayrağı açtı!

‘Sabırsızlanıyorum’

Danimarka basınına açıklamalarda bulunan Simon Kjaer, “Son 3 maçta oynatılmadım. Sakatlık sorunum yok, iyi hissediyorum. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Bunu teknik direktörümüz de (Gasperini) biliyor. Hocamız 3’lü savunma oynatıyor. Ben bu sistemi daha önce tecrübe etmedim. Ancak Atalanta’ya oynamak için geldim ve ne yazık ki istediğim şansı bulamıyorum” diye konuştu. Kjaer’in İtalyan ekibiyle sözleşmesini fesh etme ihtimali olduğu kaydedildi. Bu gerçekleşirse, Fenerbahçe Ocak ayında yeniden devreye girebilir!

Rami gidebilir

Fenerbahçe’nin stoper hattında Zanka, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Adil Rami var. Serdar çok iyi bir form yakalasa da sakatlığa yatkın bir oyuncu. Sadık ise beklentilerin altında kaldı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Rami de Ocak’ta gidebilir.

MİNİ YORUM (Serkan Akcan)

Kjaer’e ihtiyaç var

Fenerbahçe savunmasının performansı lig ortalamasında seyrediyor. Ama şampiyonluk için ortalama bir performanstan fazlası gerekir. Savunma dörtlüsü bir türlü oturmadı ve hala basit hatalarla goller yeniyor. Simon Kjaer, Fenerbahçe’nin eksik parçasını tamamlar. Geç bile kalındı. Rami’den önce Kjaer’i almak çok daha faydalı olurdu. Milli takım stoper tandemini yakalayan kulüpler hep şanslıdır. Kjaer, Zanka ile Danimarka Milli Takımı’nda da birlikte oynadığı için Ersun Yanal’ın elini güçlendirir.