Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, koç değişikliğine gitti. Sasa Obradovic ile yollarını ayıran Sırp ekibi, eski koçlarından Dejan Radonjic'i yeniden takımın başına geçirdi.

2013'te Kızılyıldız'da görev almaya başlayan Radonjic, takımda 4 sezondan fazla görev almış ve 2014'te EuroCup yarı finallerine, 2016'da Turkish Airlines EuroLeague Play-Off'larına takımını taşımıştı. Yerel liglerde ise Radonjic yönetimindeki Kızılyıldız; 3 Sırbistan Ligi, 3 Sırbistan Kupası, 3 Adriyatik Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Radonjic son olarak görev aldığı Bayern Münih'i de 2018 ve 2019 yıllarında Almanya Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.