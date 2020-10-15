Kızılyıldız - Zalgiris maç sonucu: 69-75

Turkish Airlines EuroLeague'de üçüncü maç döneminin açılış karşılaşmasında Zalgiris, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'u 75-69 mağlup ederek lige 3'te 3 ile giriş yapmayı başardı.

15 Ekim 2020, Perşembe 10:19 Son Güncelleme:
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Kızılyıldız - Zalgiris maç sonucu: 69-75

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasının açılışı Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas maçıyla gerçekleşti. Üçüncü maç döneminin açılış karşılaşmasında Zalgiris, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'ı 75-69'luk skorla geçmeyi başardı. Litvanya ekibi, EuroLeague'de 3'te 3 yaparken Kızılyıldız ise 3. maçında 2. yenilgisini aldı. 

Zalgiris'te Lukas Lekavicius 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken eski Fenerbahçeli Joffrey Lauvergne de 12 sayı, 8 ribaunt ile öne çıktı. 

Kızılyıldız'da ikinci maç döneminin MVP'si olan Jordan Loyd, 19 sayıyla yine maçın en skorer ismi olurken Torrian Walden ve Dejan Davidovac da 11'er sayıyla oynadılar. 

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