Kızılyıldız - Zalgiris maç sonucu: 69-75

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasının açılışı Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas maçıyla gerçekleşti. Üçüncü maç döneminin açılış karşılaşmasında Zalgiris, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'ı 75-69'luk skorla geçmeyi başardı. Litvanya ekibi, EuroLeague'de 3'te 3 yaparken Kızılyıldız ise 3. maçında 2. yenilgisini aldı.

Zalgiris'te Lukas Lekavicius 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken eski Fenerbahçeli Joffrey Lauvergne de 12 sayı, 8 ribaunt ile öne çıktı.

Kızılyıldız'da ikinci maç döneminin MVP'si olan Jordan Loyd, 19 sayıyla yine maçın en skorer ismi olurken Torrian Walden ve Dejan Davidovac da 11'er sayıyla oynadılar.