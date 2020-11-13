Kızılyıldız - Real Madrid maç sonucu: 67-73

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekibin başarılı performansına rağmen Real Madrid, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyarak karşılaşmadan 73-67'lik skorla galip ayrıldı.

EuroLeague'de sezona kötü bir giriş yapan Real Madrid, üst üste 3. galibiyetini almayı başarırken toplamda da 8. maçında 4. kez galip geldi. Kızılyıldız ise 8. maçındaki 3. yenilgisini aldı.

Real Madrid'in en skorer ismi 14 sayıyla oynayan Trey Thompkins olurken Anthony Randolph da 13 sayıyla oynadı.

Kızılyıldız'da Jordan Loyd, 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Corey Walden da 16 sayı üretti.