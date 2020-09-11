Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın dördüncü gününde Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Pınar Karşıyaka’yı 74-63 yendi. Antalya’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Pınar Karşıyaka, Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya geldi. Etkili bir oyun sergileyen Kızılyıldız, Pınar Karşıyaka’yı 74-63’lük skorla yenerek turnuvada avantaj elde etti. Turnuvaya, yarın oynanacak Anadolu Efes, TOFAŞ karşılaşmasıyla devam edilecek.

Turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu 13 Eylül’de oynanacak Anadolu Efes, Kızılyıldız maçıyla tamamlanacak. Öte yandan Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom ve Fenerbahçe takımları turnuvadan çekildiklerini duyurdu

Pınar Karşıyaka: 63 - Kızılyıldız: 74

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Uros Nikolic (Sırbistan), Mykola Ampbrosov (Ukrayna), Kristaps Konstantinovs (Letonta)

Pınar Karşıyaka: Çağatay Özkan, Metecan Birsen 14, Morgan II 6, Mahir Agva 4, Semih Erden 2, Onuralp Bitim 6, Kennedy 5, Taylor 5, Henry 10, Mbaye 7, Yunus Emre Sonsırma, Nusret Yıldırım 4,

Kızılyıldız: Hall 14, Walden 12, Loyd 17, Davidovac 6, Lazic, Reath 5, Radanov, Dobric 4, Simonovic 2, Kuridza 5, Simanic 3, Kuzmic 6.

1. Periyot: 18-27, Devre: 31-47, 3. Periyot: 47-67



