Kızılyıldız - Khimki Moskova maç sonucu: 90-78

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip, baştan sona skor üstünlüğünü koruduğu maçı 90-78'lik skorla kazandı.

Kızılyıldız, bu sonuçla 6. maçındaki 2. galibiyetini elde ederken Khimki Moskova'nın derecesi ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyete geldi.

Ev sahibi ekipte 1998 doğumlu Borisa Simanic 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Billy Baron 17, Stratos Perperoglou 15 sayı üretti.

Khimki'de Alexey Shved 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Devin Booker 13 sayı, Anthony Gill de 11 sayı, 11 ribaunt ile maçı tamamladı.