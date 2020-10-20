Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, flaş bir transfere imza attı. Kızılyıldız, daha önce EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv formasıyla oldukça başarılı bir performans sergileyen Johnny O'Bryant'ı transfer etti.

2018-19 sezonunda Maccabi Tel Aviv formasıyla EuroLeague'de çok iyi bir dönem geçiren O'Bryant, transfer döneminde birçok takımın gündemine gelmiş ve tercihini Rus ekibi Lokomotiv Kuban'dan yana kullanmıştı. Yeni sezona da geçtiğimiz yıl formasını giydiği Kuban ile başlayan ABD'li oyuncu, 18 Eylül'de ailevi nedenlerden kaynaklı takımdan ayrılmıştı.

Daha önce NBA kariyerinde Milwaukee Bucks, Denver Nuggets ve Charlotte Hornets gibi takımların da kadrolarında yer alan O'Bryant ile Kızılyıldız'ın 1 yıllık anlaşmaya vardıkları belirtilirken oyuncunun bu hafta arasında Belgrad'a gelip sağlık kontrolleri sonrasında takıma katılacağı aktarıldı.