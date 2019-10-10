Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in 2. maç döneminde deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertli ekip, basketbolda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, sezona deplasmandaki Real Madrid yenilgisiyle başladı. Kızılyıldız da Kanarya gibi ilk maçta deplasmanda Panathinaikos’a kaybetti. Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi’nde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 8 müsabakada Sarı-Lacivertliler’in 7-1 üstünlüğü bulunuyor.

Kızılyıldız - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 20.00’de oynanacak mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Piotr Pastusiak (Polonya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 511. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 510 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 215 yenilgi yaşadı. EuroLeague’de ise 308 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 124 kez mağlup oldu. Fenerbahçe ile Kızılyıldız, EuroLeague’de 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 8 müsabakada sarı-lacivertlilerin 7-1 üstünlüğü bulunuyor.

Lauvergne, İstanbul’da kaldı

Sarı-Lacivertliler’in rakibiyle oynayacağı maç öncesinde bir süredir sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Jan Vesely, Belgrad kafilesinde yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız pivot Joffrey Lauvergne’nin İstanbul’da kalıp kendisi için hazırlanan programı uygulamaya devam edeceği, ayrıca Egehan Arna ile Ergi Tırpancı’nın da sakatlıkları bulunduğunu ifade edildi.



