Kızılyıldız - CSKA Moskova maç sonucu: 86-84

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, sahasında ağırladığı Rus ekibi CSKA Moskova'yı 86-84 mağlup etti. Üçüncü çeyrekte 35-49 ile 14 sayı farkla geri düşen Kızılyıldız, önemli bir geri dönüşe imza attı. Maçın normal süresi 73-73 sona ererken ev sahibi ekip, uzatma sonunda rakibini 86-84 ile geçti. Kızılyıldız, 4. maçındaki 2. galibiyetini elde ederken CSKA Moskova ise 5. maçındaki 3. mağlubiyetini aldı.

EuroLeague'in sayı krallığında zirvede yer alan Jordan Loyd, Kızılyıldız adına sergilediği 31 sayı, 6 ribauntluk performansıyla yine maça damga vururken Torrian Walden 12, Marko Jagodic-Kuridza 11 sayıyla oynadı.

CKSA Moskova'da Daniel Hackett 29 sayıyla öne çıkarken Will Clyburn de 18 sayı üretti. Maç öncesinde sayı krallığında Loyd'un arkasında yer alan Mike James ise karşılaşmayı 9 sayı, 8 asist ile tamamladı.











