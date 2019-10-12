Kızıl’dan Bursa’ya ikinci sponsorluk

Bursaspor eski başkanlarından Levent Kızıl’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu Uludağ İçecek Türk AŞ, Yeşil-Beyazlı ekibin futbol takımından sonra Bursaspor Basketbol AŞ.’ye de sponsor oldu.

Sezon başında grubun markalarından ‘Uludağ Limonata’ Bursaspor formasına sırt sponsoru olmuştu. Dün TOFAŞ Salonu’nda yapılan anlaşmayla ‘Frutti Ekstra’ Bursaspor Basketbol’un isim sponsorluğunu üstlendi.

Törende konuşan Levent Kızıl, “Başkanlık yaparken de en büyük sorun mali kaynak yetersizliği idi. Benim kalbim temiz, bu şehir arkamızda durmuştu. Şimdi de basketbol takımının arkasında olacağına, temiz kalpli insanlarla başarının geleceğine inanıyorum” dedi.