TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Adıyaman 1954 Spor'dan kaleci Tarık Emre Arslan ve 3'üncü Lig temsilcisi Karaköprü Belediyespor'dan sağ bek Alper Hamdi Bayraktar'ı renklerine bağladı. Ege ekibi Tarık'la 3, Alper'le ise 2 yıllık mukavele imzaladı.

Kızılcabölükspor'a imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Tarık Emre Arslan, "Kızılcabölükspor forması giyeceğim için heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı ağlamak istiyorum" dedi.

Tecrübeli oyuncu Alper ise, "İmza iki taraf için de hayırlı olsun. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.