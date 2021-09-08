DENİZLİ, (DHA)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, eski kalecisi Amaç Ulaş Bayram ile yeniden anlaştı. Teknik direktör Hasan Şermet'in raporu doğrultusunda Arnavutköy Belediyespor'dan transfer edilen kaleci Amaç Ulaş, 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-2020 yılları arasında 2 sezon sarı-kırmızılı formayı terletenden 25 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon 14 karşılaşmada görev aldı. Yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli kaleci "Yeniden Kızılcabölükspor forması giyeceğim için heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Burası benim ikinci evim" diye konuştu.

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