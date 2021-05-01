Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kümede kalmayı garantiledikten sonra hiçbir iddası bulunmayan Kızılcabölükspor, sezonun son sınavında evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Malatya ekibinin golünü 35'inci dakikada Halil attı. Ev sahibinde kaleci Asil Kaan Eryılmaz, 45'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalıp takımını 10 kişi bıraktı. Denizli temsilcisi bu snuçla sezonu 37 puanla tamamladı.

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Alkan Parsak (xx), Emrah Uluçay (xx), Abdullah Polat (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Eryılmaz (x) - Can (xx), Ozan (x) (Dk. 56 Beytullah x), Hayrettin (xx), Yunus Emre (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 61 Şefik Can xx), Alpay (x), Berkan (x) (Dk. 56 Abdullah x), Kıvanç (xx) (Dk. 45 Asil Kaan Güler xx), Hamit (xx), Emre (x)

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail (xxx) - Emre (xx), Akın (xx) (Dk. 77 Uğurcan xx), Gökhan (xx), İzlem Anıl (xxx) (Dk. 89 Burak), Mücahit (xx), Deniz (xx), Erçin (xxx) (Dk. 88 Erşan), İlker (xx), Erhan (xx) (Dk. 54 Ayhan xx), Halil (xxx) (Dk. 89 Muhammed)

GOL: Dk. 35 Halil (Malatya Yeşilyurt Bld)

SARI KARTLAR: Akın, İzlem Anıl (Malatya Yeşilyurt Bld) - Hamit (Kızılcabölükspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Asil Kaan Eryılmaz (Kızılcabölükspor