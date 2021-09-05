Kızılcabölükspor-Bayrampaşa maç sonucu: 1-1

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 2021-2022 sezonun ilk haftasında evinde Bayrampaşa’yı konuk eden Kızılcabölükspor son saniyede yediği golle beraberliğe razı oldu: 1-1.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 81’inci dakikasında Kıvanç attığı golle Kızılcabölükspor’u öne geçirdi. Maçın 90’ıncı dakikasında Tolga attığı golle Bayrampaşa’yı yenilgiden kurtardı.
STAT: Semt Sahası
HAKEMLER: Ramazan Doğanay (xx), Hidayet Zeybek (xx), Uğur Çakmak (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (xxx) - Mustafa (xx), Ali (xxx), Adem (xx), Alpay (xxx), Yiğit (xx), Anıl (xx), Vedat (xxx), Tevfik (xx), Emre (xx) (Dk. 59 Mehmet Kaan x), Kıvanç (xxx) (Dk. 88 Can)
BAYRAMPAŞA: Enes (x) - Uğur (xx), Tolga (xxx), Samet (x), Yusuf (x) (Dk. 82 Batuhan), Burak (x) (Dk. 65 Yusuf x), Mustafa Yılmaz (xx), Selman (x) (Dk. 82 Kaan Mert), Mustafa Kutay (xx), Erkam (x), Musa (x) (Dk. 65 Yiğit x)
GOLLER: Dk. 81 Kıvanç (Kızılcabölükspor), Dk. 90 Tolga (Bayrampaşa)
SARI KARTLAR: Emre, Adem, Kıvanç (Kızılcabölükspor), Yusuf (Bayrampaşa)
DHA