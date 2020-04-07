Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Corona virüsü nedeniyle zor durumda kalan 2 bin aileye gıda yardımında bulunacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası Kızılay, resmi hesabından yardımlarından dolayı başarılı oyuncu Merih Demiral'a teşekkür etti ve "Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" açıklaması yaptı. İşte Kızılay'ın paylaştığı o video...





Merih Demiral'ın müthiş çıkışı!

Sezon ortasında sakatlanmasına rağmen oynadığı maçlarda gösterdiği performansla alkış alan Merih Demiral, istatistiklerde de ön plana çıkmış durumda. Merih, Serie A'da gol atan tek Türk savunmacı olmasının yanı sıra 2016 yılından bu yana bir maçta 2 kafa golü atan tek savunma oyuncusu konumunda yer alıyor. Juventus'ta beğeni toplayan bir sezon geçiren Merih Demiral, sakatlanmasının öncesinde dikkat çeken istatistiklere imza atmıştı.