UN Women, UNICEF, UNFPA ve Aydın Doğan Vakfı’nın iş birliğinde 8. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı yapıldı.

‘Kız Çocukları Dünyayı Değiştiriyor’ temasıyla Hilton Bosphorus Otel’de düzenlenen konferansın moderatörlüğünü Yekta Kopan yaptı. Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekilen konferansta kız çocuklarının güçlenmesi konularında farkındalığı arttırmak ele alındı.

Toplumda etki sahibi kişiler ve karar alıcıların etkileşim içinde olduğu konferansa Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt’ın yanı sıra konuşmacı olarak Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın Menajeri Jessica Çarmıklı katıldı. Ayrıca Fenerbahçe Petrol Ofisi kaptanı Fatma Kara Şahinbaş, Ecem Cumert ve Patricia del Carmen George de davetli olarak etkinlikte yer aldı.

Genç temsilcilerin ve alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı konferansta Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın Menajeri Jessica Çarmıklı ile Manş Denizini 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen Türk yüzücü Aysu Türkoğlu ve ülkemizin ilk Avrupa, Dünya ve Olimpiyat madalyasına sahip Türk kadın güreşçisi Yasemin Adar ‘Spor dünyasından kadınlarla ilham veren konuşmalar’ bölümünde başarı hikayelerini anlattılar. Kariyerini anlatan Çarmıklı, başarıya giden yolda karşısına çıkan engelleri nasıl aştığıyla ilgili bilgiler de verdi.

‘Kız çocukları dünyayı değiştiriyor’ temalı konferansa yoğun katılım

İlham veren videoların yayınlandığı ve konuşmaların yapıldığı 8. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, sanatçı ve UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu Hadise’nin çocukların sorularını yanıtlamasının ardından Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun canlı performansıyla sona erdi.

Organizasyonun ardından yönetici Simla Türker Bayazıt ile Menajer Jessica Çarmıklı ve kaptan Fatma Kara Şahinbaş açıklamalarda bulundu.

Bayazıt: Bu özel günde yer almak Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim için çok kıymetli

Yönetici Simla Türker Bayazıt, “Bugün eşitlik için mücadele eden kadınların ve kız çocuklarının toplumun her alanında güçlenmesini kendine misyon edinmiş kurumlar ile birlikte buradayız. Bu özel günde yer almak Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim için çok kıymetli. Bundan tam 3 sene önce bugün yani Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarının da futbol oynayabileceğini yüksek sesle paylaşmış olup aynı zamanda Spor Okullarındaki kız çocukları için futbol eğitimine imkan sağladık. O günlerde Spor Okullarımızı kız çocuklarımız için açmış olduk. 11 Ekim 2019’da yani 3 sene önce Dünya Kız Çocukları Günü’nde temellerini attığımız ve geçtiğimiz yıl kurulan Kadın Futbol Takımımızın Menajeri bu özel etkinlikte konuşmacı. Bu gurur verici” dedi.

Jessica Çarmıklı: Her şey ilhamla başlıyor

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın Menajeri Jessica Çarmıklı, “Çok kıymetli bir organizasyon. Her şey ilhamla başlıyor. Gelecek jenerasyonumuzda kızlarda 'Hadi ben de yapabilirim' diye bir düşünce yaratabiliriz. Bunun için buradayız. Çok büyük bir misyon. Böyle büyük etkinlikte katılımcı olmak büyük bir gurur.” diye konuştu.

Fatma Kara Şahinbaş: Kızlarımız istedikleri her şeyi başarabilirler

Fenerbahçe Petrol Ofisi kaptanı Fatma Kara Şahinbaş, “Çok güzel bir organizasyon. Çok güzel hikayeler, başarılar dinledik kadınlarımızdan. Bunlar için teşekkür ederiz. Kızlarımız istedikleri her şeyi başarabilirler. Her şey için cesaret gerekiyor. Cesaretli olduğumuz sürece kadının başaramayacağı bir şey yoktur. Kızlarımız hiçbir şeyden korkmasınlar, biz her zaman yanlarındayız. Umarım gelecekte kızlarımız daha ön planda olurlar.” ifadelerini kullandı.