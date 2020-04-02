Kıvanç Tatlıtuğ müşahede altında

Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasının ardından eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz’daki evine çekilen Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam kendisini iyi hissetmediği için hastaneye gitti. Coronavirüse yakalandığından şüphe edilen ve hemen hastaneye yatışı yapılan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından, "15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım…Sağlıkla kalın."

Başarılı sinema oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim" dedi.

"Sağlık personellerine çok teşekkür ediyorum"

Sağlık personellerine teşekkür eden Tatlıtuğ, "Yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.