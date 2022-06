KitKat 2022 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin ana partneri oldu!

KitKat'ın, League of Legends Tükiye Şampiyonluk Ligi’ne Ana Partner olarak katıldığı duyuruldu.

2022 yaz mevsiminde KitKat, oyuncuları Şampiyonluk Ligi maçları arasında "break" demeye davet edecek.

Seyircilerin, Şampiyonluk Ligi’nin heyecanı sırasında derin bir nefes almalarını ve maçlarda takımlarını tüm gücüyle destekleyebilecekleri molalar verip, toparlanmalarını sağlamak için harika bir hatırlatma KitKat’tan geliyor! “Have a break, Have a KitKat!”

Riot Games Hakkında:

Dünyanın en oyuncu odaklı şirketi olmak için çalışan Riot Games, girişimci zihniyete sahip oyuncular tarafından 2006 yılında kuruldu. Şirketin 2009 yılında çıkardığı League of Legends her ay 100 milyonun üzerinde oyuncu tarafından oynanıyor. Riot Games, topluluğun temelini oluşturan oyuncular için League of Legends deneyimini geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyor.

League of Legends Hakkında:

League of Legends® tempolu, rekabete dayalı, strateji oyunlarının heyecanını rol yapma oyunlarının öğeleriyle bir araya getiren çevrimiçi bir oyundur. Tasarımları ve oynanışlarıyla kendine özgü şampiyonlardan oluşan iki takım, çeşitli savaş alanlarında ve oyun modlarında başa baş mücadele eder. League of Legends sık sık güncellenen içeriği ve maç mantığıyla, her beceri seviyesindeki oyuncunun kendi seviyesindeki rakiplerle karşılaştığı ve sıkılmadan oynayabileceği bir oyundur.