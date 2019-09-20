Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda ilk gün maçları tamamlandı

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda mücadele eden Zeytinburnu Belediyespor, A Grubu’ndaki ilk maçında Bulgaristan ekibi Irbis-Skate’yi 5-3 yendi.

20 Eylül 2019, Cuma 23:57
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Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda ilk gün maçları tamamlandı

Silivrikapı Buz Pisti’nde gerçekleştirilen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda ilk gün maçları tamamlandı. Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor, gruptaki ilk maçında Irbis-Skate’yi 5-3 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Kupanın diğer maçında ise Sırbistan ekibi Kızılyıldız, İzlanda temsilcisi Skautafelag Akureyrar’ı 6-1 yendi.

Kupada yarın Kızılyıldız-Zeytinburnu Belediyespor ve Irbis Skate-Skautafelag Akureyrar maçları yapılacak.

Turnuva, 22 Eylül Pazar günü tamamlanacak ve birinci olan takım, 18-20 Ekim tarihlerinde Ukrayna’nın Brovary kentinde Letonya, Ukrayna ve Romanya temsilcisi takımlarla yapılacak üst grup maçlarına çıkacak.

AA

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