Maydanozgiller familyasından olan Kişniş Otu, tüysüz, ortalama 40 santim boylarına ulaşan bitki türüdür. Besinler ve vitaminlerle dolu olan Kişniş Otu, insanların son zamanlarda merak ettiklerin bitki gurubunda yer alıyor. Anti-bakteriyel özellikleri bulunan Kişniş Otu, içerisinde bolca A vitamini barındırıyor.

Kişniş otu nedir?

Aş Otu veya Kinzi olarak bilinen Kişniş Otu, Maydanozgiller ailesinin üyesidir. Yaprakları maydanozun yapraklarına benzer yapıdadır. Boyu 20-60 santim arasında değişim gösteren bir bitki türüdür. Kurutulmuş meyvesine de tohum biçiminde olanına da Kişniş denir.

Kişniş Otu, mutfaklarda daha çok baharat şeklinde bulunuyor. Akdeniz ikliminde yetişebilen Kişniş Otu, Afrika ve Asya'da yetişebiliyor. Baharat olarak özellikle yemeklere tat vermesiyle biliniyor. Onlarca faydası bulunan Kişniş Otu, düzenli olarak tüketildiği zaman kanserden, grip rahatsızlıklarına kadar koruyucu görev görür.

Kişniş otunun faydaları nelerdir?

Kişniş otunun saymakla bitmeyecek kadar iyileştirici etkileri bulunur. Bunların tümünün bilimsel olarak kanıtlanmadığı bir gerçektir. Ancak geçmişten bu yana kullanılan kişnişin üzerinde çeşitli araştırmalar yapıldığını ve faydalarının bulgu niteliğinde olduğunu söylemek doğru olacaktır.

- Kişniş Otu linoleik asit içerir. Buda Kişniş Otunun kötü amaçlı kolesterole fayda sağladığını kanıtlıyor. Vücudun kolesterolle mücadelesine destek veriyor.

- Güçlü bir antioksidan olduğundan grip, soğuk algınlığı gibi nispeten küçük rahatsızlıkların giderilmesine katkı veriyor. Ayrıca kanserin ortaya çıkmasını engelliyor.

- Kişniş otu, kandaki şeker miktarının dengelenmesine katkı veriyor.

- Damar ve kalp sağlığını koruyan Kişniş Otu, özellikle kalp krizi, inme ve felç sorunlarının yaşanmasına engelleyici görev görebiliyor.

- Sindirim sisteminin düzenli biçimde çalışmasını sağlayıp, yaşanabilecek hazımsızlık problemlerinin çabucak önüne geçebiliyor. Sindirim sisteminin daha hızlı çalışması sonucunda, iştah açıcı özelliğini de ortaya koyuyor.

- Yemek sonrasında yaşanabilecek şişkinlik ve ağrı durumlarının yok edilmesinde önemli görev görüyor. Mide kramplarının önüne geçebiliyor.

- Tohum şeklinde doğrudan çiğnenebilir. Buda ağız içi kötü kokuların giderilmesine fayda gösteriyor.

- Zehirlemelere en çok müsait olan tavuk yemeklerinde kullanılması halinde zehirlenme oranlarını düşürdüğü söylenebilir.

- Uykusuzluk sorununun önüne geçebildiği gibi stres gibi psikolojik problemlerle başa çıkmada önemli etkiler gösteriyor.

- Kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklarda etkili tedavi biçimi olarak kullanılabiliyor.

- Hem erkeklerde hem kadınlarda belli ölçülerde cinsel istek arttırıcı olduğu söyleniyor.

Bu faydaların tümünün doktora danışıldıktan sonra teyit edilmesi gerekiyor. Uzman doktorlar dışında kullanımının yanlış olabileceği hakkında bilgilendirmeler her dönem yapılıyor.

Kişniş otu ne işe yarar?

Kişniş Otu ne işe yarar sorusu bitkiyi merak edenler tarafından sıklıkla sorulan sorudur. Kişniş Otu, genel anlamda vücudun direnç kazanması, önemli faaliyetlerini gerçekleştirmesinde denge sağlamasına yardımcı niteliktedir.

Vücudun dengede kalmasına yardım eder

Kişniş Otu, içerisindeki besinler ve vitaminler sayesinde, faydalarıyla birlikte vücudun dengede kalmasına önemli ölçüde yardım eder. Buna bağlı yorgunluklar, sorunlar Kişniş Otu kullanılarak giderilebilir.

Enerji vericidir

Kişniş Otu doğal enerji verici niteliğine sahiptir. Baharat veya diğer tür şekilde kullanıldığında kişinin daha enerjik olmasına yardım eder. Halsizliğin vücut üzerinden atılmasına katkı verir.

Ağrı kesicidir

Bitki uzmanlarına göre Kişniş Otu doğru kullanıldığı zaman ağrı kesici görevini yerine getirebilir. Ancak uzmanlar özellikle doz anlamında aşırıya kaçılmamasını belirtiyorlar.

Kişniş otu ne için kullanılır?

Kişniş Otu, sağlığın korunması ve daha düzenli bir yaşam için kullanılabilir. Hastalıklardan uzak kalmak, virüs ve bakteri gibi mikroplardan korunmak maksadıyla tüketilebilir. Kişniş belirlenen ölçülerde yemeklerde kullanıldığında, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek ağır hastalıkların önüne geçebilir. Küçük veya büyük birçok hastalıkta tüketilebilir. Yalnız, hangi amaçla tüketilecekse bununla ilgili doktora bilgi verilmesi şarttır.

Kişniş otu nasıl kullanılır?

Kişnişin yapraklarından tohumlarına kadar hemen her bölümü kullanılabilir. Yaprakları direkt olarak salatalara eklenebilir. Yaprakları kurutulduktan sonra toz haline getirilebilir ve baharat biçiminde kullanılabilir. Tohumları suda kaynatıldıktan sonra bir süre bekletilip içilebilir. Kaynatma işlemi tamamlandıktan sonra 6-7 dakika demlenmesi yeterli olur. Süzülüp içilebilir.