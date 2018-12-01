Kışın ortasında denizde yüzme yarışı

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) onaylı Türkiye’nin ilk Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları, 30 Aralık 2018’de İzmir’in Menderes ilçesinde gerçekleştirilecek.

Menderes Belediyesi ev sahipliğinde, TYF, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ve Marathon Masters Spor Kulübü Derneği koordinesindeki "2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları" Özdere’deki Aria Claros Otel’de yapılacak.

30 Aralık’ta saat 10.00’da başlayıp 15.00’e kadar devam edecek yarışlarda, bin 500 ve 3 bin metre olmak üzere iki ayrı parkurda çeşitli yaş gruplarında yüzücüler, soğuk suda mücadele verecek.

Katılım yoğun

Yaklaşık 10 gün önce başlayan kayıtlara şimdiden 100’ün üzerinde başvuru olduğu öğrenildi. Yüzme sporuna ilgiyi yöneltmeyi hedefleyen yarışlara yaklaşık 300 kişinin katılması bekleniyor.

Yarışlara Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2017’de Manş Denizi’ni en hızlı geçen yüzücü Emre Erdoğan, yine Manş Denizi’ni geçen Türk kadın yüzücü Bengisu Avcı ile Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı milli sporcu Turgut Esen de katılacak.

Amaç farkındalık

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizci bir nesil yetiştirmek ve çocuklara deniz sevgisini aşılamak için yüzme sporunu geniş kitlelere duyurmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yarışların 25 yaş üstü yerli ve yabancı herkese açık olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Kışın ortasında gerçekleştireceğimiz bu yarışla farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları’nın çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyoruz. 30 Aralık’ta hava ve deniz çok soğuk olacaktır ama ne kadar çok insan katılırsa o kadar faydalı ve etkili olacaktır. Biz her yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla açık su yüzme şampiyonası düzenliyoruz. Katılımcıları kış şampiyonasına da bekliyoruz. Yüzme sporunda ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden isimler de Özdere’deki kış kupasında yarışacak."

"Biraz üşüyeceğiz ama buna değecek"

Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen ise bugüne kadar kışın yüzme etkinlikleri yapıldığını ancak ilk defa federasyonun onayını alan ve Dünya Yüzme Birliği’nin belirlediği ambulans, tekne, hakem gibi standartlara uygun bir yarış düzenlendiğini aktardı.

Amaçlarının yüzme sporunu geniş kitlelere ulaştırmak olduğunun altını çizen Esen, "Biraz üşüyeceğiz ama buna değecek. Tahminlerimize göre o gün deniz suyu sıcaklığı 17 derece olacak. Bu bize göre soğuk ama yabancılar için çok da soğuk değil." diye konuştu.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ