Kış Trofesi’nde 4. ayak mücadelesi sona erdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Kış Trofesi’nin 4. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Körfezi’nde gerçekleştirilen Kış Trofesi’nin 4. ayak yarışlarına Türkiye, Rusya ve Belarus’tan 34 yelkenli yat ile 320 sporcu katıldı. Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina’dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarıştan önce bir süre antrenman turları attı.

IRC (Uluslararası Yarış Klasmanı)-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışta birinci olmak için ter döken sporcular, hem rüzgarla hem de rakipleriyle mücadele etti.

Yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle izleyicilere görsel şölen sundu. Kıyıdaki vatandaşlar, yelkenlileri ilgiyle izledi ve fotoğraf çekti.

Altı etaptan oluşan trofenin dördüncü ayağında, sınıflarına göre ilk 3’te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde oluştu:

IRC-0:

1- Vakkorama (Erhan Karaca)

2- Atlas-Gökova Yelken (Mahmut Saral)

3- Shakshuka-Mesa Sailing Team (Hasan Kaan Özgönenç)

IRC-1:

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Team Linea Rossa (Onur Tok)

3- Gökova3-Odtü Yelken (Tolga Gökova)

IRC-2:

1- Dawn-Sound Of Sails (Alp Dilek)

2- Ada Sailor-Ella Saling Team (Ali Öztürk)

3- Nox (Evren Koncagül)

IRC-3:

1- Boomerang (Serdar Şahin)

2- Çakıl (Zafer Öznur)

3- Seas The Moment (Tansel Yüzer)

IRC-4:

1- Blue Bird2 (Mehmet Özdaş)

2- Kaçamak (Ali Toker)

3- Sailmaker (Ergun Turker)

Organizasyonun beşinci ayağı, 4-5 Nisan’da gerçekleştirilecek.

AA