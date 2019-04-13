Kış Mevsimi Şampiyonu: 1907 Fenerbahçe Espor oldu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Kış Mevsimi şampiyonu belli oldu. İstanbul’da, Avrupa’nın en büyük espor merkezi olan Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleştirilen League of Legends Kış Mevsimi Finali’ni Bahçeşehir SuperMassive’i 3-0’lik skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor kazandı ve bu önemli kupanın sahibi oldu.

Günün sürprizi ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kupa töreni sırasında Riot Games Espor Sahnesi’ne gelmesi ve finalist takımları tebrik etmesi oldu.

Bora Koçyiğit: Espor ruhuna uygun; centilmence ve tutku dolu mücadele için her iki takımı da kutluyorum

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’ni finale yakışır bir mücadele ile geride bıraktıklarının altını çizen Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, maç sonrası yaptığı değerlendirmede;

“Bu çoşku dolu mücadeleye, geçtiğimiz Ocak ayına ülkemizde espor kültürünün gelişmesi için büyük bir yatırımla hayata geçirdiğimiz Riot Games Espor Sahnesi’nde ev sahipliği yapmaktan dolayı çok sevinçliyiz.Buraya kadar gelmeyi başaran iki takımımızı da yürekten tebrik ediyorum. Heyecanlı ve coşkulu bir final mücadelesini bugün hep birlikte izledik ve esporun mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduk. Takımlarımız her sezon olduğu gibi bu sezonda da centilmence ve tutkuyla mücadele ederek hepimize kaliteli bir Kış Mevsimi yaşattılar. Bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılan 1907 Fenerbahçe Espor’u kutluyorum. Ülkemizi Sezon Ortası Turnuvası’nda başarıyla temsil edeceklerine de yürekten inanıyorum. Gerek Sahne’ye gelerek bu harika atmosferin oluşmasında büyük pay sahibi olan espor severlere gerekse ekranları başında bu keyifli finali bizlerle paylaşan tüm izleyicilere de teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Şampiyonluk için mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyorum” dedi.

“Vodafone FreeZone olarak, ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu anlayışla, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Espor, taraftarlık bilinci oluşmuş, çok güçlü bir alan. Stratejinin, reflekslerin ve karşılıklı zekânın mücadelesini sanal bir dünyanın içinde izlemek için milyonlar ekranları başına toplanıyor. Takımı için tezahürat yapan taraftarlar final mücadeleleri için spor salonlarını dolduruyor. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali de salondaki ve ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. Şampiyonluk için mücadele eden tüm takımlarımızı ve ‘En Değerli Oyuncu’ ödülüne hak kazanan Ruin’i kutluyoruz. KMF’yi kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını da ayrıca kutluyorum, uluslarası MSI turnuvasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum.”

Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu:

“League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin dünya çapında monitör ve bilgisayar sponsoru olarak, Riot Games Espor Sahnesi’ndeki ilklerin ayrıcalığını Türkiye’deki espor tutkunları ile birlikte yaşamanın gurunu taşıyoruz. Sezon boyunca olduğu gibi final maçlarında sporcuların kullandığı monitör ve bilgisayarlar Alienware markasının en üst düzey ürünlerinden seçilirken, Dell’in kurumsal düzeyde sunduğu destek paketi tüm sezonun kusursuz devam etmesini sağladı. Hem Dell G serisi hem de Alienware ile tüm espor profesyonelleri ve oyunseverlere en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz” dedi.

En değerli oyuncu Ruin oldu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali’nin en değerli oyuncusu, Ruin oldu. Seri boyunca rakiplerine Vadi’yi dar eden orta koridor oyuncusu Ruin, ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un elinden aldı.

Avrupa biletini cebine koydu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’ni zaferle noktalayan 1907 Fenerbahçe Espor, senenin ilk uluslararası etkinliği olan 2019 Sezon Ortası Turnuvası için Avrupa'da ülkemizi temsil etme hakkını da kazandı. Vietnam’ın Ho Chi Minh ve Hanoi şehrinde 1-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ön elemeler ve grup aşamasını geçen takımlar, yarı final ve final serileri için 17-19 Mayıs tarihleri arasında Taipei şehrinde mücadele edecek.



