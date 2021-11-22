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Kırşehir Belediyespor'da ayrılık

2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Belediye Spor'da alınan kötü sonuçların ardından yönetim teknik direktörün görevine son verildiğini açıkladı

22 Kasım 2021, Pazartesi 20:37 Son Güncelleme:
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Kırşehir Belediyespor'da ayrılık

Kırşehir Belediyespor takımı yönetimi yönetim kurulu kararıyla teknik direktör Hakkı Hocaoğlu'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Hakkı Hocaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak görevine son verilmiştir. Kendisine ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Hocaoğlu yönetiminde 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor takımı oynadığı 12 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyet alarak 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

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