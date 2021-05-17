Kırşehir Belediyespor sessiz sedasız hedefe!

Play-off Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 2- 1 yenen Kırşehir Belediyespor, dün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi. Kırşehir Belediyespor takımı bu sezon oynadığı 38 maçta 9 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 57 gol attı, kalesinde de 32 gol gördü.

Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Kırklarelispor’un tur atlayabilmesi adına 2 farkla ya da 3-2 ve 4-3 gibi gollü tek farklı galibiyetler alması gerekiyordu. Ancak İç Anadolu ekibine uyguladığı katı savunmayla rakibine bu fırsatı tanımadı. Normal sezonda Kırklarelispor deplasmanda Kırşehir Belediyespor’u 3-2 yenmişti.

Evinde yan bakılmıyor

Sahasında oynadığı son 5 maçı da kazanan Kırşehir Belediyespor evindeki yenilmezlik serisini de sürdürmeyi başardı. Kırşehir iç sahadaki son mağlubiyeti 3-2’lik skorla bu maçtaki rakibi Kırklarelispor karşısında yaşamıştı.