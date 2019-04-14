Kırşehir Belediyespor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor, Ahi Stadında oynadığı Ofspor maçı sonrası şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. TFF tarafından verilen ceza nedeniyle seyircisiz oynanan maçı taraftar tarihi kalehöyük üzerinden izledi.

Sahasında Ofspor'u ağırlayan Kırşehir Belediyespor, 53. dakikada Alihan Tunçer'in attığı tek golle maçı 1-0 önde tamamladı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular kalehöyükten maçı seyreden taraftarına koştu. Kırşehir Belediyespor, oynadığı 31 maçta 59 puan toplayarak en yakın rakibi Erokspor'a 6 puan fark atıp şampiyonluk yolunda büyük şans yakaladı.

Kırşehir Belediyespor'da oyuncular alacakları primlerin ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmamış yaşadıkları prim alacakları belirsizliğinin ortadan kaldırılmasını istemişti. Ahi Stadında oynanan maçı Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Eski Kulüp Başkanı Veli Şahin takip etti.

İHA