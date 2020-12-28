Kırşehir Belediyespor, Gürses Kılıç ile yollarını ayırdı

Yeşil Beyazlı kulüpten yazılı açıklama şöyle;

“Bugüne kadar birlikte yol aldık ve bugünde yollarımız ayrıldı. Gürses Kılıç ve teknik ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kırşehir Belediyespor olarak kulübümüzün başarı hedeflerini taşıyacak yeni bir teknik kadro ile en kısa zamanda anlaşarak sizler ile paylaşacağız.”ifadeleri kullanıldı.

İHA