Kırmızı kart gören Uğur Çiftçi, Galatasaray maçında yok

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında 1-0 Sivasspor ’un galibiyetiyle sonuçlanana Alanyaspor karşılaşmasının 85. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, sarı kart gördü. Maçın 86. dakikasında da rakibine yaptığı faul sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı ve Çiftçi oyun dışı kaldı.

29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Galatasaray maçında görev alamayacak.