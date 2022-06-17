Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile yollarını ayırarak, Brezilya'nın Corinthians takımına giden Vitor Pereira, Paranaense deplasmanında kulübede yaptığı hareket gündem oldu.

BERABERE KALDI

Brezilya Serie A Ligi'nin 12. haftasında Paranaense'ye konuk olan Corinthians, 5. dakikada Guedes ile bulduğu gol ile 1-0 öne geçse de 82. dakikada Terans ile gelen penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

KULÜBEDE PERIRA'YI KZIDIRDI

Mücadelenin 71. dakikasında oyun durmuşken rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atılan Roni hakeme itirazlarını sürdürdü. Bu sırada hocası Pereira kızgın bir şekilde gelirken oyuncusunu uyardı.

Elleriyle oyuncusunu boynundan tutan Brezilyalı teknik adam olaya tepki gösterdi.

YILMAZ VURAL BENZETMESİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Roni'ye karşı yaptığı bu davranış, Brezilya basınında gündeme oyurdu. Portekizli'nin, kendi oyuncusuna yaptığı hareketi gören Türk futbolseverler ise Pereira'yı Yılmaz Vural'a benzetti.