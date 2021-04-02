ANTALYA,(DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, Kilit Global'e ait otellerden biri olan Nirvana Cosmopolitan Hotel'de akşam yemeğinde buluştu. Kundu'da bulunan oteldeki programa Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Başkan Vekili Emin Hesapçıoğlu, Asbaşkanlar Tuncay Kilit, Berkay Bahar ve İsmail İltemir, Sportif İşler'den Sezgin Özer ve Aytaç Altay, Antalyaspor Store'den sorumlu yönetici Haldun Kilit ile Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

KAPISI ANTALYASPOR'A AÇIK

Yeni konseptiyle kapılarını açan Nirvana Cosmopolitan'ı ekibe, Asbaşkan Tuncay Kilit gezdirdi. Kırmızı-beyazlılar, otelin sahasında toplu fotoğraf çektirdi. Otelin her köşesine Antalyaspor bayrakları asıldı. Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Asbaşkan Tuncay Kilit'e ev sahipliği için teşekkür etti, "Otel, Antalya ve Türk turizmine hayırlı olsun" dedi. Asbaşkan Kilit, otelin kapılarının her zaman Antalyaspor'a açık olacağını da ifade etti.

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