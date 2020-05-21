Gelincikgiller familyasına ait olan Kırlangıç Otu, 30-80 santim boylarında yetişebiliyor. Kaşıntı olarak bilinen Kırlangıç Otu, sarı renkli yapraklara sahiptir. Ülkemizde, Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde yetişen Kırlangıç Otunun sap kısmından çıkan sarı sıvı zehirlidir. Şifa bitkisi olarak görülen Kırlangıç Otunun insan üzerinden bilinen onlarca faydasının olduğu belirtiliyor.

Kırlangıç otu nedir?

Temmuz ve Ağustos aylarında hasadı yapılan, Gelincikgiller üyesi olan otsu bitkidir. Mutfaklarda şifa maksadıyla kullanılan Kırlangıç Otu, önemli bitkiler arasında bulunuyor. Kanserden, gözde yaşanan problemlere kadar fayda maksatlı kullanılabilen Kırlangıç Otu, önemli bitkiler gurubunda yer alıyor. Kırlangıç Otu, her yıl farklı olarak bilimsel çalışmalara konu oluyor.

Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda çeşitli faydaları olabileceği belirtiliyor. Kırlangıç Otu, kullanılmadan önce mutlaka uzmanından bilgi alınmalıdır. Uzmanları tarafından belirtilen biçimde tüketilmelidir. Fazlaca tüketildiği zaman, bitkinin faydası zarara dönüşebilir.

Kırlangıç otunun faydaları nelerdir?

Mutfakların şifalı bitkisi olarak isimlendirilen Kırlangıç Otu, vazgeçilmez faydalarıyla biliniyor. Kırlangıç Otunun faydaları şu şekilde sıralanıyor.

- Kırlangıç Otu, kandaki kirli maddelerin dışarıya sağlıklı biçimde atılmasına yardımcı olur. Aynı anda, kan yapıcı özelliği de bulunur.

- Kan kanseri tedavisinde geçmiş dönemlerde aktif olarak kullanılmıştır. Etkili olduğu düşünülüyor.

- Karaciğer hastalıklarında en faydalı bitkiler listesinde başlarda yer alıyor.

- Metabolizmanın hızlanmasına önemli katkılar sağlar.

- Safra kesesi, böbrek ve karaciğerde meydana gelen her türlü hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir.

- İdrar yollarındaki rahatsızlıklara iyi gelir. Şişkinlik, hazımsızlık, bağırsak problemleri bunlar arasında bulunan problemlerdir.

- Egzama, siğil ve sivilce gibi sorunlarda tedavi edici özelliğinin bulunduğunu söylemek mümkündür.

- Kırlangıç Otu derinin kendisini sürekli yenilemesine yardım eder. Deri kanserinin oluşumunu engelleyici özelliği bulunur.

- Kadınlarda meydana gelen aşırı tüylenme durumlarına karşı etkili olduğu söyleniyor.

- Göz sağlığının korunmasında çok yönlü bir bitki olduğu bitki uzmanları tarafından aktarılıyor.

Kırlangıç Otu bitkisi genel anlamda iltihap kurutucu etkiye de sahiptir. Her gün dozajının kaçırılmaması şartıyla düzenli olarak tüketilebilir. Ancak faydalarından tam olarak yararlanabilmek için hangi periyotlarda kullanılabileceği doktorlardan yardım alındıktan sonra belirtilebilir.

Kırlangıç otu ne işe yarar?

Kırlangıç Otu, insan sağlığının dış etkenlerden korunmasını, hastalık durumlarından iyileşme sağlanmasına fayda verir. Kırlangıç Otu, önemli birçok yarara sahiptir.

Mide kramplarına birebir

Kırlangıç Otunun en çok bilinen özelliği mide kramplarına yarar sağladığıdır. Mide krampları yaşandığında Kırlangıç Otu kullanılarak sorun çözülebilir.

Kaygıları gidericidir

Gelecek kaygıları, korku ve strese bağlı depresyonların giderilmesi açısından çok önemli faydalarının olduğunu söylemek doğrudur. Bu tür sorunların yaşanabileceği dönemlerde Kırlangıç Otu tüketimi dozunda olmak şartıyla artırılabilir.

Nasıra iyi gelir

Nasır sorunları yaşayanlar toplumda azımsanmayacak kadar fazladır. Herkesin yaşayabileceği bu sorunun yaşanmaması adına Kırlangıç Otu tüketilebilir.

Kırlangıç otu ne için kullanılır?

Kırlangıç Otu kullanımı genellikle hastalıklara karşı set oluşturmak amacıyla kullanılır. Yani henüz rahatsızlık yaşanmamışken, kullanımı sorunların daha az otaya çıkmasını sağlayabilir. Bunun yanında, hastalıklar ortaya çıktıktan sonra da Kırlangıç Otu kullanılarak tedavi işlemleri yapılabilir.

Kan yapması amacıyla kullanılır

Toplumda her ne kadar diğer faydaları için kullanılsa da Kırlangıç Otunun ana görevi kan yapıcı özelliğini olmasıdır. Ayrıca kan temizleme görevi bulunduğundan, kişinin daha sağlıklı olmasını doğrudan sağlar.

Göz sağlığını korumak için kullanılır

Kırlangıç Otunun diğer kullanım amacı, göz sağlığını korumaktır. İçerdiği A vitamini sayesinde, gözlerde görme bozukluklarının giderilmesine yardım eder. Temel sorunların ortadan kaldırılması açısından katkı verir.

Kırlangıç otu nasıl kullanılır?

Genel olarak Kırlangıç Otu çayı hazırlanarak kullanılır. Çayı hazırlandıktan sonra direkt olarak içilebileceği gibi belli bölgelere sürme işlemi de uygulanabilir. Kırlangıç Otu Çayı yapmak için gerekli malzemeler şu şekildedir.

- 2,5 bardak su.

- 2. yemek kaşığı kuru Kırlangıç Otu.

Suyu kaynattıktan sonra Kırlangıç Otunu içerisine atın ve 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. İçebilmek için süzün ve tüketin.