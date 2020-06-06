Kırkpınar’ın yeni tarihi 3 Temmuz’da belli olacak

Toplantıda; Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim yer aldı. Toplantıya katılan yetkililer, savaş döneminde bile ertelenmeyen ve 658 yıldır aralıksız devam eden Kırkpınar’ın yapılıp yapılmayacağı konusunda 3 Temmuz’da bir toplantı daha yapma kararı aldı. Başkan Musa Aydın, “Kırkpınar’ın ara vermeden yapılması konusunda görüş birliğine vardık. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu gördük. Edirne’de 3 Temmuz’da yeni bir toplantı yaparak gelişen süreçle ilgili karar vermeyi uygun gördük. Bu toplantıyla doğru bir karar alacağımıza inanıyorum” dedi.