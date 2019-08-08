Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayesinde 18 Eylül’de gerçekleşecek olan ‘Biga Belediye Başkanlığı Biga’nın Kurtuluşu Yağlı Pehlivan Güreşleri’ organizasyonunun 500’e yakın pehlivanı ağırlaması beklenirken, Yeniceköy Mahallesi'nde hazırlanan Biga Er Meydanı'nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapılacak. 100’ün üzerinde lisanslı güreşçisi olan Biga Belediyesi Güreş Takımı da Antrenör Salih Altınkaya nezaretinde Biga Er Meydanı’nda ter dökecek.

32 başpehlivan Biga Er Meydanı'nda olacak

Yağlı pehlivan güreşlerine başta 2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz olmak üzere Kırkpınar güreşlerinde bu yıl son sekize kalan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ünal Karaman, Hamza Köseoğlu, İsmail Balaban ve Faruk Akkoyun Biga’nın başpehlivanlığı için kol bağlayacak. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalist Orhan Okulu’nun da güreşlere katılmasıyla yağlı güreş sezonu kapanmadan Kırkpınar’ın rövanşı Biga’da yaşanacak. Ayrıca 2014 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı, 2006 yılı Başpehlivanı Osman Aynur, İsmail Koç, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın ve Tanju Gemici’nin de aralarında bulunduğu toplam 32 başpehlivan müsabakalara katılacak.

“Biga’ya ve Bigalı hemşehrilerimize kazandırmış bulunuyoruz”

Müsabakaların yapılacağı alanın inşaatını bölgede yakından takip eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga’mızın kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Biga Belediyesi olarak biz de çalışmalarımıza hızlıca başladık. Bu alan daha önce lunaparkın kurulduğu boş bir alandı. Şu an burasını, Biga’mızda kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yaptığımız yağlı güreşler için düzenliyoruz. Aynı zamanda bu alan sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılabilecek. Burayı yaklaşık 2 bin metrekare olarak Biga’ya ve Bigalı hemşehrilerimize kazandırmış bulunuyoruz. Burası açık hava sinemaları gibi gençlerimizin farklı etkinliklerde kullanacağı çok güzel bir yaşam alanı olarak halkımıza hizmet verecek" şeklinde konuştu.

“Biga’mızda ilk defa yağlı güreşleri düzenleyeceğiz”

Yapılacak olan güreş müsabakaları hakkında da bilgi veren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biga’mızda ilk defa yağlı güreşleri düzenleyeceğiz. Bunu önemsiyoruz çünkü bizim ilçemizde UNESCO tarafından ‘Yaşayan İnsan Ödülü’nü alan Kispet ustamız var. El işçiliği ile birçok baş pehlivanın kispetini diken bir ustamız. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak üzere biz de ata sporumuz olan yağlı güreşleri başlatmış olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah tüm Türkiye’den başpehlivanlarımızın ve güreşseverlerin katılımıyla 18 Eylül’de gerçekleştireceğiz.”

İHA