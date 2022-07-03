Kırkpınar’da son gün heyecanı başladı

Edirne’de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde son gün müsabakaları Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Çeşitli boylarda başlayan Kırkpınar’ın 3. gününde pehlivanlar final için mücadele verecek.

Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş ve Tanju Gemici kura çekiminden sonra altın kemer için mücadele edecek.

Öte yandan başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30’da başlayacak.

İHA