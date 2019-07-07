EDİRNE (DHA) - Edirne'de düzenlenen Kırkıpar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu ile Ali Gürbüz finale kaldı.

658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini yenen Orhan Okulu ile Ali Gürbüz, finalde karşı karşıya gelecek.

2015 ve 2018 yılında altın kemere uzanan son şampiyon Orhan Okulu, 658’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Cenk İldem’i, ikinci turu kura ve kurallar gereği güreşmeden geçerek, üçüncü turda Süleyman Aykırı’yı, çeyrek finalde Mustafa Batu’yu, yarı finalde de Mehmet Yeşil Yeşil’i yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2018 yılında altın kemeri Şaban Yılmaz ile yaptığı final güreşinde kazanmıştı.

2011 ve 2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmeni’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı.

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