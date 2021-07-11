660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk turda 54 başpehlivan güreşti. Serkan Serttürk, Kürşat Şevki Korkmaz, Şaban Yılmaz, Salih Erinç ve Fatih Koyuncu BAY çekerek 2. turda maç yapmadı. Son şampiyon Ali Gürbüz, Tanju Gemici'yi 18. dakikada paçasını ele geçirdi ve sırt aşağı yendi. Serhat Gökmen, Fatih Atlı'nın oyununu bozarak açık düşürdüğü rakibini sırt üstü getirdi. Orhan Okulu da Mustafa Batu'yu paça kazık oyunuyla yendi.

3 şampiyon elendi

3.turda Ali Gürbüz Ertuğrul Dağdeviren'i, Orhan Okulu Salih Erinç'i, İsmail Koç Recep Kara'yı, Şaban Yılmaz Hüseyin Gümüşalan'ı, Osman Aynur Fatih Koyuncuyu'yu, Serhat Gökmen Kürşat Şevki Korkmaz'ı, Yıldıray Akın Furkan Durmuş Aydın'ı, Faruk Akkoyun Serkan Serttürk'ü yenerek çeyrek finale çıktı. Recep Kara müsabaka sonrası baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Son 10 yılda başpehlivanlık kazanan Mehmet Yeşil Yeşil ilk turda Cengizhan Şimşek'e Fatih Atlı 2. turda Serhat Gökmen'e ve Recep Kara da 3. turda İsmail Koç'a yenildi. Bugün saat 11.00'de çeyrek final kuraları çekilecek. Ağalık seçiminin ardından saat 16.00'da başpehlivanlık güreşi yapılacak.