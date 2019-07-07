Kırkpınar’da dev Türk bayrağı açıldı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, merhum Kırkpınar ağası Hüseyin Şahin tarafından 25 yıl önce başlatılan dev Türk bayrağı geleneği, bu yıl da sürdürüldü.

07 Temmuz 2019, Pazar 17:20
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Kırkpınar’da dev Türk bayrağı açıldı

Saha görevlileri, cazgırlar ve hakemler tarafından açılan 30 metreye 15 metre olan dev Türk bayrağı Saray İçi Er Meydanı'nda, Edirne Belediye bandosu tarafından çalınan 10. Yıl Marşı eşliğinde gezdirildi. Dev Türk bayrağı, protokol üyeleri ve tribünleri dolduran güreşseverler tarafından ayakta selamlandı. 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Cazgırları Şükrü Kayabaş ve Pele Mehmet’in ‘Ne Mutlu Türk’üm diyene’ diyerek, gezdirilen dev Türk bayrağı, milli duyguları anlatan manileri eşliğinde, er meydanını dolduran binlerce güreşsever tarafından alkışlarla ayakta selamlandı.

İHA

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