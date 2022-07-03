Kırkpınar’da dereceye giren pehlivanlar
661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 14 boyda dereceye giren pehlivanlar, ödüllerini aldı. Bu yıl Kırkpınar’da şampiyon olan Cengizhan Şimşek’e kupa ve kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük, Deste Orta, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve Baş boylarında pehlivanlar kupalarını aldı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye giren pehlivanlar şu şekilde oluştu:
Minik-1: 1. Yiğit Kabaktaş, 2. Egehan Kantarcı, 3. Süleyman Tufan, 3.Orhan Ceylan
Minik-2: 1. Hamza Yakup Orhan, 2. Abdurrahman Eker, 3.Aydıncan Gümüşdağ, 3.Kemalcan Şakar
Teşvik-1: 1. Emre Baran, 2. Ömer Gül, 3. Emirhan İbrahim Doğan, 3.Muhammed Mustafa Kalyon
Teşvik-2: 1. Yiğit Arda Aluç, 2. Atahan Bartu Çetin, 3. Serhat Abay, 3. Arda Kaan Karamıklı
Tozkoparan: 1. Beytullah Sarı, 2. Barış Kemal Yiğit, 3. Bayram Gümüşdağ, 3. İsa Arda Turhan
Ayak: 1. İlker Gönültaş, 2. Efe Şahan, 3. Özer Özgür Aslan, 3. İsmail Gençer
Deste Küçük: 1. Yasin Yeşil, 2. Onur Keskin, 3. Ramazan Efe Boztaş, 3. Hüseyin Şenel
Deste Orta: 1. Muhammed Enes Özcan, 2. Yusuf İslam Taş, 3. Murat Gonca, 3. Ömer Bulut
Deste Büyük: 1. İlker Durmuş, 2. Rıza Durmuş, 3. Tuğberk Koç, 3. Berk Avcı
Küçük Orta Küçük: 1. Yunus Emre Akman, 2. Burak Bozkurt, 3. Ensar Bıyık, 3. Serhat Göçmez
Küçük Orta Büyük: 1. Atahan Eser, 2. Emin Erdfoğan, 3. Mustafa Çoban, 3. Muhammet Ali Eryüksel
Büyük Orta: 1. Bekir Eryücel, 2. Ramazan Evren, 3. Burak Şahin, 3. Kadir Güleşen
Başaltı: 1. Ali İhsan Batmaz, 2. Mustafa Arslan, 3. Mustafa Doğan Özkaya, 3. Serdar Yıldırım
Baş: 1. Cengizhan Şimşek, 2. Mustafa Taş, 3. İsmail Balaban, 3. Ertuğrul Dağdeviren
En İyi Peşrev: Tansel Umut, Serkan Üğdüler, Ufuk Yanık
EDİRNE, (DHA)