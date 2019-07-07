Kırkpınar’da derece alan pehlivanlar

Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan olurken, Orhan Okulu ikinci, Mehmet Yeşil Yeşil de 3’üncü oldu. Kırkpınar’ın 4’üncüsü ise Hamza Köseoğlu oldu.
Diğer boylardaki dereceler şöyle:
BAŞALTI
- Özkan Yılmaz
- Yalçın Üncül
- Menderes Saltık
- Yıldıray Akın
BÜYÜK ORTA BOY
- Ali İhsan Batmaz
- Okan Yavaş
- Yaşar Şan
- Serhat Elvan
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY
- Mert Altın
- Alparslan Güçlü
- Yusuf Kaflı
- Yusuf Yıldırım
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY
- Osman Kan
- Mustafa Kemal Kıyı
- Orçun Kumaş
- Alihan Kocabıyık
DESTE- 3 (Deste Büyük)
- Serdar Yıldırım
- Efe Kölebaş
- Emirhan Topal
- Abdülhamit Ak
DESTE- 2 (Deste Orta)
- Emre Ayyıldız
- Sefa Yılmaz
- Kemal Yılmazlar
- Erkan Taş
DESTE- 1 (Deste Küçük)
- Ömer Yasir Gökkaya
- Yıldıray Pala
- Eren Kalkan
- Faruk Bafralı
AYAK
- Ramazan Yıldız Çilenker
- Ozan Kıl
- Nevzat Kurugan
- Furkan Has
TOZKOPARAN
- Muhammet Biçen
- Mustafa Şahin
- Ali Güleç
- Emre Boz
TEŞVİK- 2
- Yusuf Kırat
- Muhammet Güngörmüş
- Melih Türker
- Yusufcan Akdaş
TEŞVİK- 1
- Ferhat Yiğit
- Osman Nuri Çıldan
- Sefa Yıldırım
- Mehmet Zafer Seçim
MİNİK- 2
- Güven Can Türkoğlu
- Necip Bülbül
- Velihan Ars
- Emirhan Giral
MİNİK- 1
- Mehmet Arda Tanır
- Caner Arslan
- Selahattin Can
- Arda Kaan Karamıklı
EN İYİ PEŞREV
- Gürsel Umut
- Talat Atahan Özcan
- Serkan Makas