Kırkpınar’da derece alan pehlivanlar

Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan olurken, Orhan Okulu ikinci, Mehmet Yeşil Yeşil de 3’üncü oldu. Kırkpınar’ın 4’üncüsü ise Hamza Köseoğlu oldu.

Diğer boylardaki dereceler şöyle:

BAŞALTI

- Özkan Yılmaz

- Yalçın Üncül

- Menderes Saltık

- Yıldıray Akın

BÜYÜK ORTA BOY

- Ali İhsan Batmaz

- Okan Yavaş

- Yaşar Şan

- Serhat Elvan

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY

- Mert Altın

- Alparslan Güçlü

- Yusuf Kaflı

- Yusuf Yıldırım

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY

- Osman Kan

- Mustafa Kemal Kıyı

- Orçun Kumaş

- Alihan Kocabıyık

DESTE- 3 (Deste Büyük)

- Serdar Yıldırım

- Efe Kölebaş

- Emirhan Topal

- Abdülhamit Ak

DESTE- 2 (Deste Orta)

- Emre Ayyıldız

- Sefa Yılmaz

- Kemal Yılmazlar

- Erkan Taş

DESTE- 1 (Deste Küçük)

- Ömer Yasir Gökkaya

- Yıldıray Pala

- Eren Kalkan

- Faruk Bafralı

AYAK

- Ramazan Yıldız Çilenker

- Ozan Kıl

- Nevzat Kurugan

- Furkan Has

TOZKOPARAN

- Muhammet Biçen

- Mustafa Şahin

- Ali Güleç

- Emre Boz

TEŞVİK- 2

- Yusuf Kırat

- Muhammet Güngörmüş

- Melih Türker

- Yusufcan Akdaş

TEŞVİK- 1

- Ferhat Yiğit

- Osman Nuri Çıldan

- Sefa Yıldırım

- Mehmet Zafer Seçim

MİNİK- 2

- Güven Can Türkoğlu

- Necip Bülbül

- Velihan Ars

- Emirhan Giral

MİNİK- 1

- Mehmet Arda Tanır

- Caner Arslan

- Selahattin Can

- Arda Kaan Karamıklı

EN İYİ PEŞREV

- Gürsel Umut

- Talat Atahan Özcan

- Serkan Makas