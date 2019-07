Ali Can ZERAY / EDİRNE (DHA) - Edirne'de 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı'na çıkan minik pehlivanların hayali başpehlivan olmak...

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı'na bugün ilk olarak yaklaşık 300 minik pehlivan çıktı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele eden minikler, geleceğin başpehlivanları olmak için bütün güçlerini, çayırda ortaya koyuyor. Ata sporu yağlı güreşlerin geleceği olacak olan minik pehlivanların tek hayali İsmail Balaban, Recep Kara, Ali Gürbüz olmak. Kel Aliço, Adalı Halil, Koca Yusuf gibi cihan pehlivanlarını da tanıyan çocuk pehlivanlar, Antalya, İstanbul, İzmir, Tokat, Manisa gibi Türkiye'nin her yerinden Kırkpınar Er Meydanı'na güreşmek için geliyorlar.

"KOCA YUSUF GİBİ BİR PEHLİVAN OLMAK İSTİYORUM"

Koca Yusuf'un memleketi Balıkesir'den ailesiyle Kırkpınar Er Meydanı'na güreşmek için gelen Gencay Yar (13), büyüyünce Koca Yusuf gibi bir başpehlivan olmak istediğini söyledi. Kırkpınar'da güreşen başpehlivanlardan en sevdiği güreşçinin hemşehrisi olan Ertuğrul Dağdeviren olduğunu belirten Gencay Yar, "Ben 7 senedir babamla güreşlere geliyorum. Hayalim başpehlivan olmak. En sevdiğim güreşçi Balıkesirli başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren. Hayalim ileride Koca Yusuf gibi bir başpehlivan olmak" dedi.

"KARDEŞİMLE BAŞPEHLİVAN OLARAK GÜREŞ YAPMAK İSTİYORUM"

Kardeşiyle Kırkpınar'da başpehlivan olarak güreşmek istediğini anlatan Umut Can Keser (12), İstanbul'dan geldiğini söyledi. Keser, "2 yıldır güreş sporunu yapıyorum. Burada da hedefim, miniklerde şampiyon olmak. İlk turu geçtim Allah'ın izniyle, ikici turu da geçip, şampiyon olacağım. Hayalim, Avrupa ve dünya minderlerinde güreşmek. Yağlı güreşlerde de büyüyünce kardeşimle birlikte başpehlivanlıkta finale çıkmak istiyorum. Başpehlivan olmak istiyorum. Ali Gürbüz'ü, İsmail ve Turan Balaban'ı, Fatih Atlı'yı tanıyorum. Ben en çok İsmail Balaban'ı beğeniyorum. Koca Yusuf, Kel Aliço'yu biliyorum. İleride de onlar gibi olmak isterim. Çok sıkı maçlar çıkarmışlar, şampiyonlukları çok fazla. Mesela Koca Yusuf, Kırkpınar'da 22 kez başpehlivan olmuş" dedi.

Antalya'dan ailesiyle başpehlivan olma hayali ile Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşen Türkiye Şampiyonu güreşçi Bercan Tuna, "'Ben 5-6 senedir güreş yapıyorum. Türkiye şampiyonluklarım var. Bu sene daha yeni Polonya şampiyonasından geldim. En beğendiğim kişi İsmail Balaban, onun gibi güreşmek istiyorum"şeklinde konuştu.

Manisa'nın Kula ilçesinden gelen Yusuf Can (12) ise hedefinin İsmail Balaban gibi başpehlivan olmak olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çocukların güreşi

- Yağlanmaları

- Farklı açıdan detay

- Çocuklar ile röp.

- Detay görüntüler