Ünsal YÜCEL / EDİRNE, (DHA) - Edirne Belediyesi'nce 1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödüller ile pehlivanların tur ve yolluk ücretleri belirlendi.

Belediye encümeni, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüllerle tur ve yolluk ücretlerini belirledi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olacak güreşçiye Edirne Belediyesi'nce 51 bin TL para ödülü verilecek. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olacak pehlivan 31 bin TL, üçüncü olacak 2 pehlivan da 16'şar bin TL para ödülü kazanacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan başpehlivanlara 1400 TL, başaltı pehlivanlarına 1000 TL, büyük orta pehlivanlarına 700 TL, küçük, orta ve deste 440 TL, ayakboyu, tozkoporan, teşvik ve miniklere 330 TL net yolluk ücreti ödenecek. Ayrıca yükselecekleri her tur için başpehlivanlar 90 TL, başaltı 70 TL, büyük orta 50 TL, küçük orta 44 TL, deste ayakboyu, tozkoporan, teşvik ve minikler 38.50 TL ücret alacak.

658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni ise 1 Temmuz'da, Edirne Belediyesi önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm güreşseverleri Kırkpınar'a davet etti.

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