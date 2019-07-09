Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde büyük orta kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olan 26 yaşındaki Okan Yavaş, coşku içerisinde karşılandı. Edirne'de düzenlenen güreşlerde gümüş madalya kazanan memleketi Mustafakemalpaş'ya gelen Yavaş'a davullu zurnalı karşılama yapıldı.

Mustafakemalpaşa Şehirlerarası terminaline inen 'Buldozer' lakaplı pehlivan Okan Yavaş'ı Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcıları Ercan Leblebici, Fatma Kocaman, Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Büyük orta pehlivanı Okan Yavaş, "Edirne'ye hareket etmeden önce Belediye Başkanımız Mehmet Kanar'ı ziyaret ettik, sonuna kadar yanımızda olduğunu söyleyince aldığımız güç ile performansımızı sahaya daha iyi aktardık başkanıma ve buraya gelen bütün Mustafakemalpaşalı hemşerilerime mutluluğumu paylaştığı için teşekkür ediyorum."dedi.

"Müsabakalarda 13 yıl sonra Bursa'ya derece getiren büyük orta pehlivanı Okan Yavaş'a ve güreşlere hazırlayan, emek veren herkesle gurur duyuyorum inşallah Okan'ı Kırkpınar da başpehlivan olarak görürüz" diyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar "Güreşleri bize sevdiren Yalıntaş Güreş ağamız Habib Karaca ve sahada canla başla çalışan Güreş hocamız Recep Yenioğlu'na gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum." dedi.

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