Kırkpınar Er Meydanı’nda inceleme yapıldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve güreş organizasyonunda görev alan ekip, Kırkpınar Er Meydanı’nda incelemede bulundu.

Gürkan, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 1 - 7 Temmuz tarihlerinde yapılacağını anımsattı.

Eksiklerin tespiti için çalışmalara başladıklarını ifade eden Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Türkiye Güreş Federasyonu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile entegre çalıştıklarını kaydetti.

Kırkpınar çayırında bir sıkıntı olmadığının altını çizen Gürkan, tellerden atlayıp sahaya inen seyircilerin olduğunu buna yönelik tedbir alacaklarını belirtti.

Bir gazetecinin, federasyonun saha içerisindeki basın mensupları ve görevlilerle ilgili bir çalışma yürüttüğünü hatırlatması üzerine Gürkan, "120 civarında yapılan güreş organizasyonlarından sadece Kırkpınar’ın özel yönetmeliği var. Bu da Kırkpınar’ın yağlı güreşlerin olimpiyatı olduğunu gösterir. Federasyonun düzenlemesine biz de müdahiliz. Oradaki amaç, basın mensubu, pehlivan, hakem ve fotoğraf sanatçılarını mağdur etmeden, Kırkpınar’ı dünyaya tanıtmak. Maksimum faydayı sağlamak için bir çalışma yürütüyoruz. Bazı şeyleri engellemek, yasaklamak değil herkesin kendi alanındaki verimi yükseltmek." diye konuştu.

Er Meydanı modernizasyonu ile ilgili soruyu Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya ile görüştük. Biliyorsunuz bir proje çizilmişti ama referandum, seçimlerdi, inşallah bu yıl projeyi bitirip başlarız diye umut ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok üzerinde duruyor. Yaptığımız tahsis, protokol devam ediyor. Yapılan projenin Kırkpınar’a yakışmadığını düşünüyordum, Sayın Yerlikaya da böyle düşünüyor şimdi yeni bir proje çiziliyor. Bu yıla yetişmez ama gelecek yıla Kırkpınar’ın modernizasyonunu inşallah yetiştiririz." diye cevapladı.

Edirne Sarayı’nda süren arkeolojik kazı nedeniyle Sarayiçi’ne girişteki Fatih Köprüsü’nün kullanılamayacağını, kullanılacak Kanuni Köprüsü’nün de yetmeyeceğini aktaran Gürkan, seyyar bir köprü kurma çalışmaları olacağını ifade etti.

AA