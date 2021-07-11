660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2021 yılının başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. Final güreşinde rakibi İsmail Koç'u puanlayama giden ve 48 dakika süren karşılaşma sonucu yenerek Er Meydanı'nda 4'üncü kez başpeplivan olan Gürbüz, gelecek yıl Er Meydanı'ndan başpehlivan olması halinde, 3 kez arka arkaya başpahlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olacak.

"BU KEMERİ BABAMIN MEZARINA ASACAĞIM"

Merhum babası Recep Gürbüz, 1988 yılında başpehlivan olan Ali Gürbüz, "Çok mutluyum, azmettim. Cezalıyken bile bırakmadık antrenmanları. Bu kemeri daha önce almıştım, bazı olumsuzluklar oldu. Bu kemer benim, ona inanıyorum yürekten. Cenabı Allah’ım inşallah bana bu kemeri nasip edecek. Gidip babamın mezarına bu kemeri asacağım Allah’ın izniyle" diye konuştu.

DHA





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