Kırklarelispor, Fenerbahçe maçına hazır hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan GMG Kırklarelispor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

04 Şubat 2020, Salı 18:46 Son Güncelleme:
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Kırklarelispor, Fenerbahçe maçına hazır hazırlıklarını tamamladı

TFF 2 Lig ekiplerinden GMK KırklarelisporZiraat Türkiye Kupası'ndan Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek tarihinin en büyük başarısını elde eldi. Yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kırklarelispor, teknik direktör Erdel Bilgin yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırklarelispor'un yarın Fenerbahçe karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Bahadır, Emre Keleşoğlu, Yüksel, Caner, Enis, Mert, Malik, (Deniz Ataç)"

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