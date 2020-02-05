Kırklarelispor - Fenerbahçe maç sonucu 0 - 3 (GENİŞ ÖZET)

Fenerbahçe Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanarak ikinci maç öncesi büyük avantaj sağladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 43 ve 52. dakikalarda Mevlüt Erdinç ve 57. dakikada İbrahim Sürgülü (KK) attı.

Sarı-Lacivertli takımda 34. dakikada Deniz Türüç penaltı atışından yararlanamadı.

Ayrıca Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Gine'li futbolcu 62. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelenin rövanşı ise 11 Şubat Salı günü saat 20:30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

20. dakikada Mevlüt’ün pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu’nun vuruşunta, top kaleci İbrahim Demir’den döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Ekici’nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından şutunda, top ceza sahası içindeki rakip oyuncu Enis Çeliksu’nun eline çarpınca, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza alanı dışında Zajc’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim Demir’den döndü. Dönen topu Rodrigues, müsait durumdaki Mevlüt Erdinç’e gönderdi. Mevlüt, topu boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada ceza sahasının dışından Mehmet Ekici’nin sert şutunda, kaleci İbrahim Demir topu çıkardı.

52. dakikada Zajc’ın ara pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mevlüt Erdinç’in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

57. dakikada sağdan Isla’nın yerden ortasında ceza alanı içinde Rodrigues’in vuruşunda, kaleci İbrahim Demir’in çeldiği top savunmada İbrahim Sürgülü’ye çarparak, ağlarla buluştu: 0-3.

65. dakikada sağdan Zajc’ın ortasında, ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç boş pozisyonda topu filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

90. dakikada GMG Kırklarelispor ikinci yarıdaki en etkili atağını Deniz Ataç ile gerçekleştirdi. Ceza alanı içinde Deniz’in vuruşunda, top direkten döndü.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



