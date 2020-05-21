Bazı hastalıkların tedavisi için sıkça kullanılan otlardan biri kırkkilit otudur. Bazı toplumlarda kırkkilit otu farklı isimler ile bilinmektedir. Bitkinin fayda sağladığı bilinen hastalıklardan bir kısmı; osteoporoz, enfeksiyon, bronşit ve kanamalardır. Aynı zamanda zayıf tırnaklar için ve çıban için kullanıldığı da bilinir.

Kırkkilit otu nedir?

Yetiştirildiği bölgelere göre farklı isimler ile anılan kırkkilit otu bu sebeple pek bilinmeyen bir ottur. Genel olarak yol kenarlarında ve çoğunlukla sulak alanlarda yetişen bir ottur. Kırkkilit otu Türkiye’de birçok yerde yetişir. Küçük sivri yapraklara ve uçlara sahip olan bu bitki biberiye bitkisine benzeyen bir görünüme sahiptir. Dünya üstünde çok fazla çeşidi olan bu otun en az 7 çeşidi bulunduğu bilinir.

Kırkilit otunun faydaları nelerdir?

İçerdiği silis isimli bir maddenin olmasıyla kişilerin kemik sağlığını korumaktadır. Kemiklerin güçlenmesinde bu madde oldukça önemli rol oynar.

İçerisinde bulunan silis maddesi ile genel olarak ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan osteoporoz olarak tıp dilinde geçen ve halkın kemik erimesi olarak bildiği rahatsızlığa çare olmaktadır. Kemik kırıklarında da iyileşme sürecinde olumlu katkıları vardır.

Kemiklerde olduğu gibi aynı şekilde eklemlerde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda eklem ağrılarına da iyi gelmektedir.

Tırnakların, saçların sağlıklı olmalarını desteklemekte ve kolayca kırılmalarının önüne geçmektedir.

Kırkkilit otu diğer şifalı bitkilerde olduğu gibi bağışıklık sisteminin de sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. İçerdiği antioksidanlar ile özellikle kış hastalıklar olmak üzere çok sayıda hastalığa yakalanma olasılığını düşürmektedir.

Kırkkilit otu çok sayıda kanser türüne karşı da koruyucu etkiler göstermektedir.

Kırkkilit otu ile yapılan çayın böbreklerin üstünde de çok büyük etkisi bulunur. Aynı zamanda vücuttaki fazla suyun atılabilmesi için idrar söktürücü etkisi bulunur.

Eklem sağlığını da koruyan kırkkilit otu gut ve romatizmal hastalıkları gibi çeşitli sorunlar oluşması nedeni ile meydana gelen ağrıları da dindirmektedir.

Kansızlığa da iyi gelmektedir.

Diş etlerinde oluşan kanamalar, ağız içinde meydana gelen yaralar gibi vücutta meydana gelecek olan çok sayıda yaralanmaya iyi gelmektedir. Meydana gelmiş olan yaraların çok daha hızlı şekilde iyileşmesini sağlar.

Mide ülseri, böbrek taşı gibi önemli olan rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Fakat yan etkileri olabileceği için bu şekilde ciddi rahatsızlıklara sahip olan kişilerin doktora danışmadan kırkkilit otunu kullanmaması gerekir.

Kırkkilit otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Birçok faydası bulunan kırkkilit otu içeriğinde yüksek oranda silikon bulundurur. Silikon ise kemik sağlığına faydalı olan bir mineraldir. Kemiklerin, tırnakların ve saçların güçlenmesi için kullanılan bir ottur. Kemik erimesi için kullanılması önerilen bir bitkidir. Kırkkilit otu üzerine yapılan çalışmalar kemik hücrelerindeki, üretimin doğrudan arttırdığını, artmış olan kemik dokusunun yenilenmesini sağladığını göstermiştir.

Kırkilit otu bitkisinin içinde bulunan yüksek silika içeriği, vücutta bulunan aşırı kanama oluşum riskinin azalmasına yardımcı olur. Sağlıklı olan kan hücrelerinin oluşması için katkıda bulunur. Aynı zamanda yapılan araştırmalar kırk kilit otunun bütün bağışıklık sisteminde iyileşme sağlayan fagositlerin sayılarını, mikoorganizmaların ve diğer yabancı olan maddelerin yok edilmesini sağlayan beyaz kan hücrelerinde sayıca artış olmasını sağladığı gözlemlenmiştir.

İçerdiği zengin silika oranı ile kemiklerdeki etkisini eklemlerde de gösteren kırkkilit otu, eklemlerde meydana gelen şiddetli ağrıların kısa zaman içinde azalıp geçmesini sağlamaktadır. Kemik erimesine bağlı olarak ortaya çıkan ağrıların azalması içinde önemli olan bitkilerden biridir. Kırkkilit otunun tüm bu faydalarından yararlanabilmek için doğu bir şekilde demlenmiş olan kırkkilit otu çayı tüketilmelidir. Tüm bunlar dışında kırkkilit otunun kullanıldığı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

- Saç dökülmesi

- Boğaz ağrısı

- Mesane ve böbrek taşları

- Gut hastalığı

- Kilo vermek

- İdrar yolu enfeksiyonu

- İdrar kaçırma

- Ağrılı adet görme

- Ödemli vücut

- Tırnak zayıflığı

- Vücutta oluşan açık yaralar

- Genital bölgede bulunan iltihaplanmalar

- Kepeklenmiş saç derisi

- Eklemlerde çatlama

- Kemik romatizması

- Döl yatağında oluşan polipler şeklinde sıralayabiliriz.