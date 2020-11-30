Kırıkkale Büyük Anadoluspor kulübünde 28 Kasım günü 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmışlardı. Vakalar nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran Kırıkkale BA, bugün yine teknik kadro, futbolcular ve personele test yapıldı. Yapılan testlerin ardından 10 futbolcu, 1 masör, 1 kulüp çalışanı ve 1 yönetim kurulu üyesinin testi pozitif çıktı. Daha önceden 9 futbolcusu karantinada olan kırmızı-lacivertli takımda böylece pozitif vaka sayısı 22'ye yükseldi.

"TFF'ye başvuru yapılacak"

Kulüpten yapılan açıklamada, "04 Aralık 2020 Perşembe günü Siirt İl Özel Idaresi Spor ile yapacağımız müsabaka öncesi yaptırdığımız Covid-19 test sonuçlarına göre 10 futbolcu, 1 masör, 1 kulüp çalışanı ve 1 yönetim kurulu üyesinde pozitif vakalara rastlanmıştır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gerekli başvurular yapılacaktır. Vakalar ile ilgili gerekli tüm izalasyon işlemleri kulübümüz nezdinde başlatılmıştır" denildi.