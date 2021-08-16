Modern tedavi yöntemleri ile kırık kemiklerin çoğu sorunsuz bir şekilde iyileşir. Bir kırık meydana geldikten sonra, kırılan parçaları birleştirmek için yeni kemik dokusu oluşur. Kırık kemik iyileşemediğinde buna "kaynamama" denir. Kemik iyileşmesinin gerçekleşmesi için kemiğin yeterli stabiliteye ve kan kaynağına ihtiyacı vardır.

Kaynamama, kemik yeterli stabilite veya kan akışından yoksun olduğunda meydana gelir. Kaynamama riskini artırabilecek faktörler şunlardır:

Herhangi bir biçimde tütün veya nikotin kullanımı. Buna sigara içmek, tütün çiğnemek ve nikotin sakızı veya yamaları dahildir. Yaşlılık, şiddetli anemi, şeker hastalığı, iltihap önleyici ilaçlar ve enfeksiyondur.

Belirtileri nelerdir?

Kaynamama olan hastalar genellikle kırığın ilk ağrısının kaybolmasından çok sonra kırılma yerinde ağrı hissederler. Bu ağrı aylar hatta yıllar sürebilir. Sabit olabilir veya sadece kırık kol veya bacak kullanıldığında ortaya çıkabilir. Doktor aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını bulursa kaynamama teşhisi konulabilir:

Kırık bölgesinde kalıcı ağrı, kırık bölgesini kapsayan kemiğin olmadığı kalıcı bir boşluk, birkaç ay boyunca tekrarlanan görüntüleme çalışmaları karşılaştırıldığında kemik iyileşmesinde ilerleme yoksa, normal iyileşme için genellikle yeterli olan bir süre içinde yetersiz iyileşme varsa kaynamama teşhisi konulabilir.

Kaynamama nedenini araştırmak için kan testleri de kullanılabilir. Bunlar, anemi veya diyabet gibi kemik iyileşmesini yavaşlatabilecek enfeksiyon veya başka bir tıbbi durumu gösterebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Kaynamamaların ameliyatsız ve cerrahi tedavileri vardır. Cerrahi seçenekler şunları içerir: Kemik grefti, iç fiksasyon ve dış fiksasyon.

Hastalar farklı oranlarda iyileşir ve dikkate alınması gereken birçok değişken vardır. Doktorunuz ilerlemenizi tekrarlanan röntgenlerle izleyecektir. İyileşmesi birkaç hafta veya ay sürebilir.